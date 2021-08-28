Taze meyve sebze sektörüne çifte destek

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den taze meyve sebze ihracatında parti başına bin 700 TL olan analiz ücretlerinin bin 300 TL'ye düşürülmesi sözünü aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den taze meyve sebze ihracatında parti başına bin 700 TL olan analiz ücretlerinin bin 300 TL'ye düşürülmesi sözünü aldı.

Narenciye ürünleri ihracatında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatta yüzde 100 olan analiz sıklığı yüzde 50'ye düşürüldü. Narenciye sezonuna sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da narenciye ürünleri ihracatına çifte destek geldi. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatında Avrupa Birliği'nin yüzde 20'lik payla önemli bir ihraç pazarı olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini, narenciye ürünlerinde yüzde 100 olan analiz sıklıklarının azaltılması talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Uçak: "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyoruz"

Yaptıkları görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin taleplerini olumlu karşıladığını, hemen sorunun çözümüne odaklandığını dile getiren Uçak, "Avrupa Birliği'ne portakal, mandalina, greyfurt ve limon ihracatında pestisit analiz sıklığı yüzde 50'ye düşürüldü. Bakanlık bu gelişmeyi resmi yazıyla acele kodlu Zirai Karantina Müdürlükleri ve ilgili birimlere iletti. Bu değişiklik Türk ihracatçısının rekabetçiliğine olumlu yansıyacak. Bizlere güveni ve desteği için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ihracatçılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği'ne narenciye ve nar ihracatımızı 202 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkararak teşekkürümüzü daha anlamlı kılmak için çalışacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin yıllık 55 milyon tonluk taze meyve sebze ürettiğini bu üretilen taze meyve sebzelerde kalıntı oluşumunun önüne geçmek için yoğun çaba içinde olduklarını anlatan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarladan çatala gıda güvenliği için "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projemize 2021 yılı başında start verdik. Yıllık 3 milyar doları aşan taze meyve sebze ihracatımızı domine eden domates, kiraz, biber, üzüm, kayısı, incir, narenciye, çilek ve nar ürünlerinde analizler yapıyoruz. Projeyle hastalık ve zararlılarla mücadelede entegre bir süreci hedefliyoruz. Şu ana kadar projemiz kapsamında çok mesafe kat ettik. Kalıntısız taze meyve sebze üretimi için tabir yerindeyse evimizin önünü süpürüyoruz"

Analiz ücretlerinde indirime gidiliyor

Taze meyve sebze ihracatında parti başına bin 700 TL analiz ücretlerinin Türk ihracatçısının rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini, bu hususta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'den analiz ücretlerinde indirime gidilmesi talebinde bulunduklarını da dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Bakan Pakdemirli'den bin 700 TL olan analiz ücretlerinin bin 300 TL'ye indirilmesi sözünü aldıklarını sözlerine ekledi.

Narenciye ve nar ihracatı 1 milyar doları aştı

Öte yandan Türkiye, 2019 yılında 852 milyon dolarlık narenciye ve nar ihracatı yaparken, 2020 yılında narenciye ve nar ihracatından elde ettiği döviz tutarını yüzde 24'lük artışla 1 milyar 58 milyon dolara taşıdı. Türkiye'nin narenciye ve nar ihracatında Avrupa Birliği'nin payı 2019 yılında 164 milyon dolar iken, 2020 yılında 202,5 milyon dolara yükseldi.

Mandalina, 2020 yılında 438 milyon dolarlık ihracatla narenciye ürünleri arasında ilk sırada yer alırken, limondan 274 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Portakal ihracatı 129 milyon dolar, nar ihracatı ise 126 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Greyfurt ihracatı 92,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı