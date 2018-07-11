Tayini Çıkan Memurlar Hamalların Yüzünü Güldürdü

Kilis'te, kamu görevlilerinin tayinin çıkması en çok ev taşıma işleriyle uğrayanlar ile hamalların yüzünü güldürdü

Uzun süreden beri iş bulamayan ve akşam evlerine eli boş dönen hamallar, tayini çıkan kamu görevlilerinin eşyalarını taşıyarak işsizlikten kurtuldu. Kilis'te çok sayıda kamu görevlisinin bir başka şehre tayin olması ve tayin olanların yerlerine de yenilerinin gelmesi, kentte çalışan hamalların işlerini attırdı. Bazı vatandaşların ise daha ucuz ev taşıttırmak için Suriyeli hamalları tercih ettiği öğrenildi. Yüksek katlı binalardan evlerini taşıyacak olan vatandaşlar ile yeni teknolojiyi kullanarak, raylı sistem ile evlerden eşyaları vinç aracılığıyla indirip kamyonlara yüklüyor. Tayin zamanı olması nedeniyle kamu görevlisinin Kilis'ten ayrılışı sürerken Kilis'e atanan kamu görevlileri ise ailelerini ve eşyalarını şehre getiriyor.

Yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni atanan kamu görevlilerinin kentte kiralık ev bulmakta zorlandığı öğrenildi. - KİLİS