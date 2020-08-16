Tayfun Canlı: "En güzel temizlik kirletmemektir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tayfun Canlı: "En güzel temizlik kirletmemektir"

Tayfun Canlı: "En güzel temizlik kirletmemektir" Balıkesir'in Edremit Belediyesi personeli "Temiz Çevre, Temiz Edremit" projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için sahil temizliği yaptı.

16.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:44

Tayfun Canlı: "En güzel temizlik kirletmemektir"

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi personeli "Temiz Çevre, Temiz Edremit" projesi kapsamında farkındalık oluşturmak ve çevre temizliğine dikkat çekmek için sahil temizliği yaptı.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sözcüsü Tayfun Canlı çevreyi korumanın çevreyi kirletmemekle başladığının altını çizerek "Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın her zaman bizlere vurguladığı, 'En güzel temizlik kirletmemektir' anlayışı ile temiz bir Edremit için farkındalık yaratabilmek amacıyla personel olarak mesaiye sahilde temizlik yaparak başladık." Dedi.

Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Canlı yaptığı açıklamada; "Edremit'te yaz döneminde 150 bin olan nüfusumuz yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bir milyonun üzerine çıkıyor. Özellikle Akçay, Altınoluk, Güre, Altınkum gibi turistik mahallelerimizde aşırı derecede yoğunluk yaşanıyor.

Aldığımız önlemlere, Temizlik İşlerimizin 24 saat canla başla görev yapmalarına rağmen, nüfus artışıyla birlikte kirliliklerin de artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Sahil bölgelerimiz başta olmak üzere kent genelinde çevre kirliliğine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek için Edremit Belediyesi olarak personel arkadaşlarımızla "Temiz Çevre, Temiz Edremit" projesi kapsamında Dalyan sahilinde atık toplama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Sahillerden topladığımız atıkların çoğu plastik, cam, ıslak mendil ve maskelerden oluşuyor. Bu tip atıkların geri dönüşümü oldukça zor ve çevre açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Son zamanlarda en çok karşılaştığımız atık türü ise COVID-19'dan korunmamızı sağlayan tıbbi maskeler. Tıbbi maskelerin sahillerimizde birikiyor olması hem çevre kirliliği hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturuyor. Tüm bu atıkların geri dönüşümü ve doğaya atılmaması çevre için hayati önem taşıyor. Bu atıkları azaltmak bizim elimizde; kullandığımız atıkları geri dönüşüme kazandırarak doğa için önemli bir adım atabiliriz." Dedi.

Temizlik kampanyası yapılan Dalya Altınkum Plajının Türkiye'nin önemli festivallerinden birine ev sahipliği yaptığını ifade eden Canlı "Bugün, temizliğini yaptığımız Dalyan Altınkum'da her yıl düzenlenen on binlerce gencin katılım sağladığı Rock Festivali bu yıl pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın tedbirleri kapsamında önümüzdeki yıla ertelendi. İnşallah gelecek yıl gençleri bu tertemiz sahillerimizde yine misafir edeceğiz, önce sağlık. Sizlerden de Temiz Çevre, Temiz Edremit için bir adım bekliyoruz" dedi.

Tayfun Canlı: 'En güzel temizlik kirletmemektir'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti Güncel
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı 3. Sayfa
Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör
Ryan Babel'den Fulham iddialarına açık kapı: Scott Parker harika bir teknik direktör
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 21 can kaybı, 1256 yeni vaka tespit edildi
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Aylin Nazlıaka
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Can Bartu Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Tayfun Canlı: "En güzel temizlik kirletmemektir" - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 16:11:30. #1.15#
title