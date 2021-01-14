Sokağa çıkma kısıtlamasında tavuk çiftliğinde kumara ceza yağdı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında tavuk çiftliğinde kumara ceza yağdı

14.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:22
Sokağa çıkma kısıtlamasında tavuk çiftliğinde kumara ceza yağdı

İZMİR'de, bir tavuk çiftliği ile kahvehanede, kumar oynadıkları tespit edilen 59 kişiye, toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi.

İZMİR'de, bir tavuk çiftliği ile kahvehanede, kumar oynadıkları tespit edilen 59 kişiye, toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi.  6 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etme suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği ile Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını düzenledi. İki adreste 59 kişi tombala oynarken yakalandı. 59 kişiye, 'Kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün ürünü tüketmek' suçlarından toplam 267 bin 349 TL ceza kesildi.

Ayrıca, N.A., E.K., U.Y., İ.D., S.Y. ve Z.S. hakkında ise 'kumar oynamak için yer etme' suçundan soruşturma başlatıldı. Z.S. hakkında ayrıca 'mühür bozma' suçundan tutanak tutuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tavuk çiftliğinde kumara ceza yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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