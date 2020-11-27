Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü
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Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü

27.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:56
Tavanda bakım yaparken aşağıya düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya düşen işçi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çalıştığı tavuk çiftliğinin tavanında bakım yaptığı sırada aşağıya düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan M.Y. (28), çiftliğin tavanında bakım, onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine düştü. M.Y. yaralanırken, birlikte çalıştığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. M.Y. adrese sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen M.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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