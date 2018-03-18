Tatvan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Kaymakamlık ve Gönül Elçileri ve Tuğ Ortaokulu tarafından Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu, slayt gösterilerinin sunulduğu programda Çanakkale Muharebesi canlandırıldı.

Programa Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS