Tatvan Belediyesinden temizlik çalışması Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından şehir genelinde yol, kaldırım ve kanallarda temizlik, yıkama ve yabani ot temizleme çalışmaları yapılıyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından şehir genelinde yol, kaldırım ve kanallarda temizlik, yıkama ve yabani ot temizleme çalışmaları yapılıyor.

Belediyeye bağlı ekipler tarafından şehir genelinde yol, kaldırım ve kanallarda temizlik, yıkama ve yabani ot temizleme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallelerdeki kanal ve kanaletler temizleniyor. Aynı zamanda yol ve kaldırım kenarlarındaki otlar ve toprak fazlalıkları alınıyor. Mahallelerde bulunan cadde ve sokakları düzenli olarak temizleyen ekipler, Tatvan Sanayisinde de temizlik çalışmalarına başladı.

Şehrin dört bir yanında yoğun bir çalışma olduğunu belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, temizliğin bireysel olduğu kadar toplumsal bir gereklilik olduğunu ifade etti. Başkan Geylani, "Temizlik kirletmemekle başlar. Tüm vatandaşlarımızın çevre temizliği konusunda bilinçli ve duyarlı davranarak bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA