Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı
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Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı

13.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:23

Edirne'de taşkın sularının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı Necati Burucu (50) yaşadıklarını anlattı.

Edirne'de taşkın sularının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı Necati Burucu (50) yaşadıklarını anlattı.

Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren Burucu, Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda suyun taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı.

Minibüsün yarısına kadar su dolması nedeniyle aracın üstüne çıkarak yardım bekleyen görevlinin çağrısına AFAD yetişti.

Yaşadıklarını ve kurtarılma anını AA muhabirine anlatan Burucu, suya batan aracın üstüne çıkarak hayata tutunduğunu söyledi.

Suyun birden yükseldiğini belirten Burucu, şunları kaydetti:

"Son karakola giderken suyun bir karış yükseldiğini fark ettim ve durdum. Hızlı şekilde bir karış, yarım metreye yükseldi. Ardından hızlı bir şekilde bir metreyi geçti. Hemen şirketin müdürünü aradım. O da bana 'Araba elektronik, camları aç ve üzerine çık' dedi. Camı açıp üzerine çıktım. Ondan sonra kurtarma ekipleri geldi. Yaklaşık 3 saat sonra beni aracın üzerinden aldılar."

Suyun devamlı yükseldiği bir ortamda tedirgin şekilde kurtarılmayı beklediğini dile getiren Burucu, "Bir ara suya atlayıp kurtulmak istedim ama soğuktan atlayamadım. AFAD ekipleri geldi. Yerimi tespit ettikten sonra zodyak botla beni aldılar." dedi.

Burucu, AFAD, jandarma ve 112 ekiplerine teşekkür etti.

Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı
Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı
Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı
Taşkının ortasında kaldığı aracın üstünde beklerken AFAD'ın kurtardığı kişi yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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