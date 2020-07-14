Taşıdığı cam ayaklarına düştü
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Mehmet E. (27), taşıdığı camın ayaklarına düşmesi sonucu yaralandı.
14.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:17
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya atölyesinde çalışan Mehmet E. (27), taşıdığı camın ayaklarına düşmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün akşam, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 26'ncı Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İşçi Mehmet E., mobilya yapımında kullanılan camı taşımak istedi. Bu sırada Mehmet E., camı ayaklarının üzerine düşürdü. Ayaklarında kesikler oluşan işçi, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mehmet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA