Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi

Suluova Belediyesinde istihdam edilen 144 taşeron işçi kadro başvurusu yaptı.

İşçiler, 696 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kadroya geçmek için gerekli evrakları tamamlayarak ilgili birimlere başvurularını yaptı.

Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı açıklamada, istihdam edilen taşeron işçilerin kadroya geçişinin ilçeye ve ülkeye katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kadro hakkından yararlanan çalışanların sevinçlerini paylaştıklarını belirten Üçok, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır gündemde olan ve işçi kardeşlerimizin beklediği bir çalışma olan taşeron işçilerimize devlet güvencesi olacak kadro çalışması neticelendi. Öncelikle bu düzenlemenin gerçekleştirilmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile hükümetimizin ilgili organlarındaki büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun."