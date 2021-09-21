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Tartıştığı motosikletlinin üzerine kamyon süren şüpheli hakkında kamu davası açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tartıştığı motosikletlinin üzerine kamyon süren şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Ankara'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kamyon süren şüpheli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kamu davası açıldı.

Ankara'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kamyon süren şüpheli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kamu davası açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada seyir halindeyken motosiklet sürücüsü B.K.'nın üzerine kamyonu kasten sürdüğü belirtilen şüpheli T.T., olay sonrası Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2021/158375 soruşturma numaralı dosya kapsamında, 05.08.2021 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Susuz mevkiinde 06 ZTE 10 plakalı kamyon sürücüsü T.T.' un, yol verme tartışması yaşadığı 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü B.K.'nın üzerine kullanmış olduğu kamyonu kasten sürerek yaralanmasına neden olduğu olayla ilgili olarak 06.08.2021 tarihinde tutuklanan şüpheli T.T hakkındaki soruşturma tamamlanmış olup şüpheli hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 81/1, 35, 63 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılma talebiyle kamu davası açılmıştır" denildi. - ANKARA

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Haber: Tartıştığı motosikletlinin üzerine kamyon süren şüpheli hakkında kamu davası açıldı - Haberler
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