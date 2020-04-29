Tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla yaraladı
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Tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla yaraladı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hasan Ali Ş. (18), tartıştığı babası Kadir Ş.'yi (49), kurusıkı tabancayla yaraladı.

Tartıştığı babasını kurusıkı tabancayla yaraladı
29.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:01

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Hasan Ali Ş. (18), tartıştığı babası Kadir Ş.'yi (49), kurusıkı tabancayla yaraladı. Olaydan sonra kaçan Hasan Ali Ş.  polis tarafından aranıyor.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Turgutlu Ovası'nda bulunan Arpalık mevkisinde meydana geldi. Erik bahçesinde bekçi Kadir Ş. ile oğlu Hasan Ali Ş., telefonda tartışmaya başladı. Daha sonra Hasan Ali Ş., arkadaşlarıyla babasının çalıştığı erik bahçesine gitti. Baba-oğul arasındaki tartışma burada da sürdü. Hasan Ali Ş., yanında bulunan kurusıkı tabancayla babasına yakın mesafeden ateş etti. Olayda Kadir Ş. hafif yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluşan baba Kadir Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan Hasan Ali Ş.'nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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