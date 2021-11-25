Tarsus'ta denetimli serbestlik yükümlülerine "bağımlılıkla mücadele semineri" verildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik "uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları" konulu seminer düzenlendi.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Adalet Sarayı Konferans Salonunda verilen seminerde 63 yükümlüye, uyuşturucu ve uyarıca maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılıkla ilgili doğru zannedilen yanlış bilgiler aktarıldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

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