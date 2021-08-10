Tarsus Belediyesi'nden vatandaşlara üzüm sıkma ve salça makinası
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Tarsus Belediyesi'nden vatandaşlara üzüm sıkma ve salça makinası

Tarsus Belediyesi'nden vatandaşlara üzüm sıkma ve salça makinası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçilere ve kadın üreticilere verdiği desteği sürdürüyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çiftçilere ve kadın üreticilere verdiği desteği sürdürüyor. Bozdoğan, son olarak kadın çiftçilere üzüm sıkma ve salça makinası dağıttı.

Bozdoğan, köy ziyaretleri sırasında kadınların daha kaliteli ve zahmetsiz şekilde üzüm şırası elde etmek için üzüm sıkma makinası ve salça makinesi talebiyle karşılaşmıştı. Bozdoğan, çiftçi kadınların bu talebine duyarsız kalmayarak, üzüm sıkma ve salça makinelerini dağıtmaya başladı. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında üzüm sıkma ve salça makinaları Ulaş, Kızılçukur, Sucular, Alibeyli ve Yanıkkışla köylerinde Başkan Bozdoğan'ın katılımı ile muhtarlara teslim edildi.

Daha önce bin bir zahmetle tepeleme usulü ile üzüm suyu elde etme işleminin istedikleri randımanı vermediğini ifade eden üretici kadınlar, salça çıkarma makinesi sayesinde de daha önce domates ve biber salçası çıkarmak için ödedikleri çekme ücretinden kurtulacaklarını ve bu paranın ceplerinde kalacağını söylediler. Üzüm sıkma ve salça çıkarma makinalarını teslim alan muhtarlar ve vatandaşlar bu desteğinden ötürü Başkan Bozdoğan'a teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, "Bu makinalar çok işimize yarayacak. İşlerimizde büyük kolaylıklar sağlayacak, en zahmetli olan şey üzümün suyunu çıkarmaktı zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlayıp şimdi güzel ve daha seri şekilde bu işlemi yapabileceğiz" dediler.

Vatandaşların memnuniyetin ön planda olduğu çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceklerini söyleyen Haluk Bozdoğan ise "Nerede bir ihtiyaç varsa belediyemiz ve görevlilerimiz orada olacaklar. Gece demeden gündüz demeden vatandaşımızın yanında olacağımızı söylemiştik. Sırası geldikçe ve ihtiyaç hasıl oldukça vatandaşımızın işlerini kolaylaştıracak her hizmetin altına imzamızı atacağız. Her gittiğim yerde ifade ediyorum, belediyenin parası diye bir şey yok, halkın parası var ve biz bu parayı halkımızın ihtiyaçlarına hitap edecek hizmetlere harcayacağız, bundan herkes emin olsun" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi'nden vatandaşlara üzüm sıkma ve salça makinası
Tarsus Belediyesi'nden vatandaşlara üzüm sıkma ve salça makinası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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