Tarsus Belediyesi, 8 Nisan'da 8 açılış gerçekleştirecek
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Tarsus Belediyesi, 8 Nisan'da 8 açılış gerçekleştirecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tarsus Belediyesi, 8 Nisan'da 8 açılış gerçekleştirecek

Tarsus Belediyesi, daha yaşanabilir bir Tarsus hedefiyle başlattığı hizmet atağına 8 Nisan'da yapacağı 8 açılışla devam edecek.

Tarsus Belediyesi, daha yaşanabilir bir Tarsus hedefiyle başlattığı hizmet atağına 8 Nisan'da yapacağı 8 açılışla devam edecek. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Daha yaşanabilir bir Tarsus hedefine ulaşmak için adım adım ilerliyoruz" dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da 4 park ve yeşil alan, 2 Halk Market, bir okuma salonu ve bir Tarsus Belediyesi ve kooperatif ürünlerinin sergi-satış noktasının açılışları gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, yaptıkları çalışmalarda halkın öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediklerini belirterek, "Proje üretirken önce vatandaşlarımızın ve şehrimizin çıkarını gözetiyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar arasında açılışını yapacağımız; dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine uygun sağlıklı ve güvenilir ürünlerin sunulduğu halk marketler projesi var. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği okuma salonları var. Kentleşmeyle beraber beton yığınına dönüşen şehirlerde büyük eksiklik olmaya başlayan yeşil alan sıkıntısına çözüm olabilmek için belediyemize bağlı olan arazileri yeşil alanlara ve parklara çevirdiğimiz projelerimiz var. Amacımız; Tarsus ekonomisine, sosyal yaşamına, insanına değer katacak çalışmalar yapmak. Bu amaçla yapımını tamamladığımız projelerimizi açılışlar yaparak hayata geçiriyoruz ve daha yaşanabilir bir Tarsus hedefine ulaşmak için adım adım ilerliyoruz. Pandemi koşullarına uygun olarak yapacağımız açılışlarımıza tüm vatandaşlarımızı bekleriz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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