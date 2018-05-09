Tarkan Konseri, Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Galatasaraylıları Sıkıntıya Soktu

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçla aynı saatte, TT Stadı'nın yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı doğurdu.

Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER

Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.