Tarkan Konseri, Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Galatasaraylıları Sıkıntıya Soktu

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla aynı saatte Tarkan konserinin olması, taraftarları izdiham tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçla aynı saatte, TT Stadı'nın yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı doğurdu.

Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER

Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.

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YORUMLAR (6)

  • ZELZELE:
    herşey tamam şartlar oluştu sıralamayı veryorum 1 fner 2 bjk 3 başak 4 gs şimdi gülüp dalga geçeceksiniz atın fava bekleyin para kazanmak isteyenler gs malatya maçı berabere
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  • İV:
    İstanbul valiliği aynı anda iki büyük organizasyona nasıl izin veriyor? insanlar metroda turşu bidonu gibi gidecekler yine!
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  • EBRU:
    BAŞARAMAYACAKSINIZ ... DURDURAMAYCAKSINIZ HEM TFF HEM MHK HEM BELEDİYE GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYEMEYECEKSİNİZ
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