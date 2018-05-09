Tarkan Konseri, Yeni Malatyaspor Maçı Öncesi Galatasaraylıları Sıkıntıya Soktu
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla aynı saatte Tarkan konserinin olması, taraftarları izdiham tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçla aynı saatte, TT Stadı'nın yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı doğurdu.
Malatya maçına akın etmesi beklenen G.Saray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün aynı saatte Tarkan'ın Vadi İstanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER
Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.
YORUMLAR (6)
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herşey tamam şartlar oluştu sıralamayı veryorum 1 fner 2 bjk 3 başak 4 gs şimdi gülüp dalga geçeceksiniz atın fava bekleyin para kazanmak isteyenler gs malatya maçı berabereCevap Yaz Yayından Kaldır
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elinizden geleni yapın istediğinizi başaramayacaksınız ADINI ŞAMPİYON YAZDIRACAĞIZ.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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İstanbul valiliği aynı anda iki büyük organizasyona nasıl izin veriyor? insanlar metroda turşu bidonu gibi gidecekler yine!Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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BAŞARAMAYACAKSINIZ ... DURDURAMAYCAKSINIZ HEM TFF HEM MHK HEM BELEDİYE GALATASARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNU ENGELLEYEMEYECEKSİNİZCevap Yaz 27 5 Yayından Kaldır
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Bu bir kumpastir fetö nün Galatasaraylilara hazirladigi bir oyundur.Cevap Yaz 14 16 Yayından Kaldır