Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2) ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu.

27.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:52
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı

Tarım ve Orman Bakanı 'nin konuşması (2)

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"
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