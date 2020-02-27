Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Sofrada balık, ömür boyu sağlık"
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2) ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu.
27.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:52
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması (2)
ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"nda konuştu. (2)
Kaynak: AA