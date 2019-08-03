Tarım işçisi ailelerin çocukları masal dinleyip oyunlar oynadılar

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve masal anlatan gönüllüler, mevsimlik tarım işçiliği yapmak için Güneydoğu'dan Eskişehir'e göç eden ailelerin çocuklarıyla buluştu. Çocuk Hakları Birimi personeli ve masal anlatan gönüllüler, çocukların hayal dünyalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yaklaşık 200 çocuğa masallar anlatıp oyunlar oynattı.

Etkinliğe katılan çocuklar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.

Kaynak: Bültenler