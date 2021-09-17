Tarım fuarında elma ve domates güzellik yarışması yapıldı

ANKARA - Tarım Sektörü 16 Eylül tarihinde AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarı'nda kapılarını açtı. "En İyi Elma Yetiştiricisi ve En İyi Domates Yetiştiricisi" yarışmaları ile ikinci gününde de yoğun bir ilgi gören fuar 19 Eylül'de kapılarını kapatacak.

Gölbaşı Belediyesi ve AGROTEC 2021 24. Uluslararası Tarım Fuarının 2.gününde "En İyi Elma Yetiştiricisi ve En İyi Domates Yetiştiricisi' yarışmaları düzenlendi. Düzenlenen Yarışmaya Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu ve Oğuz Kaan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman görevlisi Osman Özyurt, Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürü Ruhsar Yardımcı, Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve denetim Müdürü İzzet Yiğit'in yanı sıra bir çok elma ve domates üreticisi ve Fuara katılanlar izledi.

Yarışmada jüri üyeliğini Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoglu, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman görevlisi Osman Özyurt, Gölbaşı Belediyesi Kültür Müdürü Ruhsar Yardımcı, Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve denetim Müdürü İzzet Yiğit yaptı. Yarışmaya 11 domates, 10 da elma yetiştiricisinin katıldı. Şekil ve koku, lezzet/aroma, iç olgunluk yapısı ve kabuk kalınlığı kategorilerine göre değerlendirme yapan jüri üyeleri hijyen kurallarına dikkat edilmesine büyük özen gösterdi.

"En İyi Domates Yetiştiricisi" yarışmasında Çayırlı Mahallesi'nden Yakup Kale birinci oldu ve ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Tanrıverdi, 167 puanla ikinci olan Karaoğlan Mahallesi'nden İrfan Çimen ödülünü Gölbaşı İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ekici'den aldı. 166 puanlan üçüncü olan Karaali Mahallesi'nden YSS Tarım, ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu'ndan aldı. "En İyi Elma Yetiştiricisi" yarışmasında birinciliği Subaşı Mahallesi'nden Suna Kostak göğüsledi ve ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Tanrıverdi'nin elinden aldı.Topraklı Mahallesi'nden Hüseyin Tetik ikincilik ödülünü Gölbaşı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İzzet Yiğit'ten alırken, Oğulbey Mahallesi'nden katılan ve üçüncü olan Nazmi Harmancı ise ödülünü Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu'nun elinden aldı. İlk 3'e giren yarışmacılar çeyrek altın kazandı. Katılım sağlayan herkese budama makası ve bahçe testeresi hediye edildi.