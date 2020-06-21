HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tarık Günay: Karalama kampanyasını herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum

Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın akrabası Tarık Günay, hakkında çıkan "Torpille sözleşme imzaladı" iddialarına yanıt verdi.

Tarık Günay: Karalama kampanyasını herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum
21.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:07

Galatasaray Basketbol Takımı'nda forma giyen Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın akrabası Tarık Günay, hakkında çıkan "Torpille sözleşme imzaladı" iddialarına yanıt verdi. Günay, "19 yaşındaki genç bir sporcunun emeğinin hiçe sayılarak karalama kampanyasına alet edilmesini herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç sporcu, "Galatasaray Basketbol A Takımı ile bir antrenmana dahi çıkmadan torpille sözleşme imzaladığı iddia edilen ben Tarık Günay, Yusuf Günay'ın yeğeni sıfatıyla maruz kaldığım iftiralara karşı gerçeği sizlerle paylaşmak isterim: 2015'te, Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonasında en iyi forvet ödülünü aldıktan sonra, yaklaşık 4 yıl önce, Galatasaray SK benimle birlikte takımımdan üç kişiye teklifte bulundu. Kulübümün bonservis talep etmesi nedeniyle transferim gerçekleştirilemedi. 2018'de TED Ankara'dan Beşiktaş'a transfer oldum ve aynı sene '2001 jenerasyonu gelecek vaad eden 20 oyuncu' arasında gösterildim. 18 yaşıma girip bonservisimi alarak hayalini kurduğum takımla bonservis bedeli olmadan transfer oldum ve TBF'nin zorunlu tuttuğu en alt sınırdan sözleşme imzaladım ve sezona A Takım'la İstanbul'daki 1 haftalık hazırlık kampıyla başladım. Sonrasında yine A takımla İtalya'da Bormio kampına katıldım. 10 günlük kamp sürecinde antrenmanların tamamında yer aldım ve bu kampta yapılan tek hazırlık maçı olan AS Monaco karşısında forma giydim. Sezon boyunca A takımla antrenmanlara çıkmaya devam etmemin yanı sıra BGL'de takımım ile birlikte sayısız başarıya imza attık. İlk defa takım arkadaşlarım ve değerli antrenörlerimle birlikte final grubuna kalıp, bu grupta da 7'de 7 gibi önemli bir galibiyet serisine ulaştık" dedi.

"HERKESİN VİCDANI VE TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"Genç oyuncu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sezon boyunca Galatasaray formasıyla çıktığım maçlarda toplam 339 sayı ile takımımda toplam sayı sıralamasında birinci oyuncu konumundayım. Attığım 68 üçlük ve yüzde 43,87'lik üçlük yüzdesiyle Basketbol Gençler Ligi toplam 3 Sayı sıralamasında ilk 3'te yer aldım. Bu sezon 22'şer sayı attığım Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçları dahil olmak üzere oynanan 27 maçın 9'unda takımın en skoreri ve 27 maç sonunda takımın toplam verimlilik puanı en yüksek oyuncusu oldum. Açıklamalarımın maruz kaldığım iftiralar karşısında takım arkadaşlarım ve antrenörlerim tarafından anlayışla karşılanacağını umuyorum. 19 yaşındaki genç bir sporcunun emeğinin hiçe sayılarak karalama kampanyasına alet edilmesini herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Spor
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Spor
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor Spor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Spor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Kritik maç başladı! Canlı anlatım Spor
Kritik maç başladı! Canlı anlatım
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Sergen Yalçın ve Bülent Uygun maç esnasında havai fişek atılmasına tepki gösterdi
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Rıdvan Dilmen, Beşiktaşlı kaleci Ersin'e verilen geri pas pozisyonunu yorumladı: Hakemin ciddi hatası var
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tarık Günay: Karalama kampanyasını herkesin vicdanı ve takdirine bırakıyorum - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 18:38:17. #1.14#
title