Tarihi Mardin'de Değişim Sürüyor

Tarihi Mardin'in sokaklarında sokak sağlıklaştırmaları ve çarşı yenileme çalışmaları Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediyor.

Yapılan projeler ile Tarihi Mardin sokaklarında değişim sürerken, çalışmalar vatandaşlar ve gelen ziyaretçiler tarafından da beğeni kazanıyor. Bu bağlamda Hasan Ammar ve devamındaki 17 çarşının yenilenmesi ve Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami Aksı sokak sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla yapılıyor. Bitirilecek çalışma ile çarşılara ayrı bir hava katılmasının yanı sıra sokaklarda bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarıyla hak ettiği konuma getirilecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Kadim şehrimiz Mardin'in sokakları ve çarşıları beklentileri karşılayan güzellikte olacak. Güzel şehrimiz Mardin'de değişim ve gelişim için başlattığımız hizmet atağında önemli mesafeler kat ettik. İlimizin daha da iyi konuma gelmesi düşüncesiyle projelerimize birbiri ardında hayat verdik. Şehrimiz tarihi ile de ön plana çıkan bir şehirdir. Bu özelliğiyle eski Mardin de her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Biz Eski Mardin'in daha güzel olması ve cazibesini arttırması için çalışmalar yapıyoruz. Daha önce Kültür Sokak'ta yaptığımız sağlıklaştırma gibi farklı sokak ve çarşılarımız da personelimiz özveriyle çalışmaktadır" dedi.

"Sokaklar ve çarşılar güzelleşiyor"

Yaman, "Bu noktada Hasan Ammar Çarşısı ve devamında yer alan 17 çarşının yenilenmesi ve Şeyh Çabuk Cami ve Ulu Cami Aksı sokakların sağlıklaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmaların sona ermesiyle çarşılarımız daha da anlam kazanacak ve sokaklarımız daha çok ilgi çekecektir. Eski Mardin'de bu gibi dokunuşlar ile değişimi hissettireceğiz. Büyükşehir Belediyemiz tarihi sokaklarımızın yenilenmesi adına durmadan çalışacak" diye konuştu. - MARDİN