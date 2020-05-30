Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı

Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı Kapalı Çarşı 1 Haziran'da kapılarını açıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı'da temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi.

30.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:23

Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı

Kapalı Çarşı 1 Haziran'da kapılarını açıyor

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı'da temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların alışveriş yapabilmesi için Fatih Belediyesi ekiplerince hazır hale getirilen Kapalı Çarşı'nın, 1 Haziran Pazartesi günü açılacağı duyuruldu.

Korona virüs salgınıyla birlikte bir süredir kapalı olan Tarihi Kapalı Çarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran'da açılacak tarihi kapalı çarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Belediye ekipleri tarihi kapalı çarşıyı köpüklü su ile yıkayarak en ince noktasına kadar dezenfekte etti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, " 23 Mart 2020 tarihinde Kapalı Çarşımızı iki kapısında hizmet vermek kaydıyla ziyaretçilerimize kapatmıştık. İnşallah 1 Haziran Pazartesi günü Kapalı Çarşı ekonomik hayatına merhaba diyor. Biz önce sağlık sonra güvenlik en sonunda temizlik ve ekonomi dedik. Bu şekliyle inşallah esnaflarımız da Pazartesi'den itibaren işlerinin başında olacaklar. Bu dönem zarfında biz her Çarşamba Kapalı Çarşı'yı olduğu gibi dezenfekte ettik. 12 bin metrekare bir alan dezenfekte edildi. Burada doğal havalandırma için camlarımız var. 1461 yılında kurulmuş tarihi bir bina ve daha sonra geliştirilmiş. Burada klima olmadığı için doğal havalandırma oluyor. Maskesiz hiç kimseyi içeriye almayacağız. Sosyal mesafeye kontrollü bir şekilde dikkat edeceğiz. Güvenliklerimiz ateşleri ölçerek ziyaretçi ve esnaflarımızı içeriye alacak. Yerlerde stickerlarımız olacak. Anonslarımızla bilgilendirmelerimiz ve afişlerimizle dükkan sahiplerini bilgilendirmiş olacağız. Kapalı çarşımız bu günleri iple çekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde bu adaptasyon sürecini ekonomideki kayıpları kapatma sürecini inşallah başaracağız. Başarılı bir şekilde de bunu tamamlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı Haber
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Muhalefete yakın anket şirketinin araştırmasına göre; İmamoğlu, Erdoğan'ın 5 puan önünde
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Roger Federer 106.3 milyon dolarla, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk sondajını 15 Temmuz'da yapacak
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
15 bin kişilik camide sosyal mesafe kısıtlaması nedeniyle 750 kişi ile cuma namazı kılındı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı
Siyahi Amerikalı Floyd'u vahşice öldüren polis, ilk darbeyi yedi: Eşi, boşanma davası açtı
Siyahi Amerikalı Floyd'u vahşice öldüren polis, ilk darbeyi yedi: Eşi, boşanma davası açtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Özkan Uğur Sezen Aksu Haldun Dormen
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mehmet Aurelio Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Tarihi Kapalı Çarşı'da dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 13:24:29. #1.15#
title