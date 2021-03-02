Tarihi Hamamönü bölgesi yeni normalleşme sürecine hazır

Altındağ Belediyesi, yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle Ankara'nın turizm merkezlerinden tarihi Hamamönü bölgesinde, dezenfekte ve yıkama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki normalleşme süreciyle temizlik ekipleri, onlarca işletmenin yer aldığı Hamamönü bölgesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkama, temizlik, hijyen ve dezenfekte çalışması düzenledi.

Belediye Başkanı Asım Balcı, yeniden normal hayata kademeli olarak girildiğini hatırlatarak, ekiplerin sokakları baştan aşağı yıkayarak, işletmeleri dezenfekte ettiğini belirtti.

Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmalarının artık daha da önem kazandığını vurgulayan Başkan Balcı, belediye ekiplerinin 24 saat görev başında olduklarını bildirdi.

İlçe genelinde çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü kaydeden Asım Balcı, "Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz. Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi. Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistler yoğun bir biçimde ziyaret ediyor. Biz de temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. Bu virüsü el ele verecek, hep birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay