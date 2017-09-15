Tarihçi İlber Ortaylı Beyşehir'de Konferans Verdi

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyşehir ilçesinde "Osmanlı ve Selçuklu'da Saraylar" konulu konferans verdi.



Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Ortaylı, Beyşehir'in İç Anadolu Bölgesi'nin ortasında yer alan fevkalade güzel, havası temiz inanılmayacak derecede önemli eski eserleri barındıran, gölüyle, fauna ve florasıyla, balıklarıyla çok ünlü bir şehir olduğunu belirtti.



Bu ününün turizmle harap edilmemesini ümit ettiğini dile getiren Ortaylı, "Çünkü bizde turizm deyince yüzbinler akar, bu iyi olmuyor. Ne de fazla bir yerleşmeyle olur. Dengeli bir şehirde, ziyaretlerin otellerde kısa tutularak olmasıdır. Tabi tercih edilen de o şehirlerin o şehirlerde kalmasıdır." dedi.



Türkiye'deki büyük bir iç göç yaşandığını, Karadeniz bölgesinin de bunun en tipik örneği olduğunu aktaran Orbaylı, şöyle konuştu:



"İnsanlar büyük ölçüde göç ederler. Geriye kalan yerlere de turist yığılır ve berbat ederler turistik eserleri. İnşallah Beyşehir Gölü, Uzungöl olmaz. Yani bu tabi tercih edilir bir şey değildir bir memleket için. Fevkalade önemli bir şehirdesiniz. Anadolu Selçukluları döneminin aşağı yukarı Konya, Sivas, Erzurum kadar önemli merkezidir. Daha da ilginci beylikler dönemi dediğimiz devrin birkaç tane geçiş dönemini yansıttıran eserlerin bazıları buradadır.



Eşrefoğlu olduğunu anlamışsınızdır bahsettiğim külliyenin. Bunlardan bir tanesi Aydınoğulları Beyliği'nden İsabey Camii ve ona ait eserlerdir. Mesela Ankara'da beylikler devrine ait değil ama Selçuklu devrine ait bir iki eser vardır, camidir bunlar. Sultansaraylar değil ama hansaraylar, kervansaraylar vardır. Sultansaraylar yoktur."



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da Ortaylı'yı Beyşehir'de bir kez daha misafir etmekten büyük onur duyduklarını söyledi.