Taraftar kavgasında 17 yaşındaki gencin öldürülmesi davasında karar

14.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:12

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, bir sanığın müebbet, 11 sanığın 10 yıl ila 16,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7'si tutuklu 12 sanık ile Yücel'in ailesinin avukatları katıldı.

Duruşma, mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başladı. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmaları sorulan sanık ve avukatları, celse arası verdikleri yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek sanıklara son sözü soruldu. Sanıklar tek tek söz alarak, adalete ve mahkemeye güvendiklerini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Zorlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuksuz sanık Emre Yılmaz ile tutuklu sanık Ercan Derge'yi, Muhammed Yücel'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmeye yardım", Fehmi Şen'in yaralanmasına ilişkin "kasten yaralama" suçundan 16 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

Maktul Muhammed Yücel'in ölümüne ilişkin sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı ve Sercan Kılıç'ı 15'er yıl hapse mahkum eden heyet, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'nin ise onar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanıklara verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme heyeti, çeşitli oranlarda hapis cezası çarptırılan tutuksuz 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Kulüplerin 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'daki statta oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Muhammed Yücel, stat yakınında rakip takımın taraftarlarıyla karşılaşmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan genç taraftar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA