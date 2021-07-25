Tanzanya ilk defa COVAX kapsamında Kovid-19 aşısı aldı
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Tanzanya ilk defa COVAX kapsamında Kovid-19 aşısı aldı

Tanzanya ilk defa COVAX kapsamında Kovid-19 aşısı aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı aldığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla ilk defa Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı aldığı bildirildi.

ABD tarafından Tanzanya'ya verilen 1 milyon 58 bin 400 doz Kovid-19 aşısının teslimatına Tanzanya Dışişleri Bakanı Liberata Mulamula, Sağlık Bakanı Doroth Gwajima ve ABD Büyükelçisi Donald Wright katıldı.

ABD Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aşıların Afrika Birliği'nce ve COVAX kapsamında Tanzanya'ya teslim edildiği belirtildi.

Teslim alınan aşılar, öncelikle Kovid-19 hastalarına, sağlık personeline, büyükelçilik ve otel çalışanlarına yapılacak.

Bu arada Tanzanya, salgınla mücadele kapsamında COVAX'a dahil oldu.

Tanzanya hükümeti, Kovid-19 vakalarına ilişkin günlük istatistik açıklamasa da düzenli uyarılar yapmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 858 Kovid-19 vakası görüldü, 29 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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