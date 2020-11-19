Tamar Oner kimdir? Tamar Oner hayatı ve biyografisi! Tamar Oner kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tamar Oner, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tamar Oner hakkında merak edilenler. Tamar Oner hayatı ve biyografisi. Tamar Oner kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tamar Oner merak konusu oldu. İşte Tamar Oner hakkında merak edilen Tamar Oner kimdir, Tamar Oner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TAMAR ONER KİMDİR?

Tamar Oner cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner'in büyük kızıdır.

oOner, 1982 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta eğitimini dondurdu.

Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.