Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı.

17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak gösterildi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada sona doğru yaklaşıldı. Kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak belirtildi. Toplu taşıma duraklarının da sakin olduğu gözlendi. E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerindeki boş yollar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:34:27. #1.14#

title