"Tam kapanma" tedbirleri öncesi Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi'ndeki yoğunluğu sürüyor
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"Tam kapanma" tedbirleri öncesi Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi'ndeki yoğunluğu sürüyor

'Tam kapanma' tedbirleri öncesi Bozcaada'ya gitmek isteyenlerin Geyikli İskelesi'ndeki yoğunluğu sürüyor
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu devam ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine ulaşımın sağlandığı Geyikli İskelesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu devam ediyor.

Günün ilk arabalı vapur seferinin düzenlendiği saat 08.00'den itibaren Bozcaada'ya geçmek isteyen sürücüler, Ezine ilçesi Geyikli beldesindeki iskele önünde sıraya girdi. Jandarma görevlileri tarafından HES kodları sorgulanıp ateşleri ölçülen vatandaşlar daha sonra feribota alındı.

Dünden bu yana devam eden yoğunluk nedeniyle iskele önünde zaman zaman 1,5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini saatsiz gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminde ise Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri her gün karşılıklı iki kez yapılacak.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

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