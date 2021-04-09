Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
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Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

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Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı.

Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem almaya başladı. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Kış mevsimin etkisini kaybetmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda başlatılan çalışma ile yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinekler, sivrisinekler ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama uygulaması yapılıyor. Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda 'Larvatis Biyosidal' yöntemiyle yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor. - KAYSERİ

Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem
Talas'ta sinek ve haşerata erken önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:12:37. #1.15#
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