Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır

Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi yüz yüze eğitim öncesi okullara yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamladı.

Talas Belediyesi yüz yüze eğitim öncesi okullara yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarını tamamladı.

Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte okulların da 6 eylülde eğitim-öğretime açılması kararı alınmıştı. Karar sonrası Talas Belediyesi de kolları sıvadı. Salgın başlangıcıyla okullarda aralıksız hijyen ve temizlik çalışmalarına devam eden belediye, yeni dönem öncesi de çalışmalarını tamamlayarak okulları eğitim öğretime hazırladı. 22 personel ve 5 araçtan oluşan 6 ekip halinde çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, bir yandan okul içlerinde bulunan ve öğrencilerin temas edebileceği muhtemel noktaları özel dezenfektanlarla hijyenik hale getirilirken bir yandan da okul bahçelerinde otlarının biçilmesi dahil temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır
Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi 'PCR Testi Zorunluluğu' konulu genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mehmet Nuri Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Ali Öztürk Mesut Özil Umut Meraş Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Talas'ta okullar yüzyüze eğitime hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 10:55:19. #1.16#

title