Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi
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Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı Ayyıldız ile süslendi.

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Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi

İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı Ayyıldız ile süslendi.

İstanbul'un önemli noktalarından olan Beyoğlu Taksim Meydanı Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Ayyıldızlı Bayraklarla donatıldı. Polis Teşkilatı'nın 10 Nisan 1845'te kurulması ve 6 -12 Nisan arasında kutlanan hafta nedeniyle Türkiye'de birçok etkinlikle kutlanıyor.

Yarın ise Taksim Meydanında bulunan Atatürk heykelini de çelenk bırakılacak.

Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi
Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi
Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi
Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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