Son dakika haberleri! Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi

Son dakika haberler... Taksim Meydanı Polis Haftası'nın 176. kuruluş yıl dönümü için Ayyıldız ile süslendi Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı Ayyıldız ile süslendi.