Taksim Meydanı'nda Taksiciler ile Kurye Birbirine Girdi! Dehşet Anları Kamerada

Taksim Meydanı'nda taksicilerle bir motorlu kurye arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı. Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada meslektaşlarına destek veren taksiciler kuryeye saldırırken polis olaya karışanlar hakkında işlem yaptı.

MOTORLU KURYE İLE TAKSİCİ YOL VERME NEDENİYLE TARTIŞTI

Olay, Taksim Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; motorlu kurye ile bir taksici arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Taraflar arasında sözlü tartışma sürerken çevredeki diğer taksiciler meslektaşlarına destek vererek kuryeye tepki gösterdi.

TARTIŞMA TEKME TOKATLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sırada büyüyen tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen güven timleri kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı. Tarafları ayıran ekipler daha sonra kavgaya karışanlar hakkında işlem yaptı.