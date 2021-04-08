Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

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Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksimde etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

Taksimde etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul geneli için yağış uyarısı yapılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Taksim Meydanı'nda vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazılarının da şemsiyeleri rüzgarın etkisiyle ters döndü. - İSTANBUL

Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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