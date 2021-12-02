Taksiciler Odası Başkanı Aksu: Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde yüz oranında arttı. Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstanbul'da yaşayanları da, taksici esnafını da düşünerek, taksici esnafının da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla, UKOME'de ortaklaşa bir karar alınsın, her iki taraf da memnun olsun. Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam ama takdir komisyonun" dedi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 2 gün önce Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında "Biz İstanbul'da ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul'da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısı arttırılması gerekiyorsa biz bu parametreleri, bu kriterleri oluştururuz. Oturur, konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz" dedi. Eyüp Aksu o açıklamanın yanlış lanse edildiğini öne sürdü

"AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ GİBİ TRAFİĞE DUYARLI TAKSİMETRE OLMALI"

"TAKSİ ARTIŞ TEKLİFİNİ KİM GETİRİRSE GETİRSİN İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISI ARTIŞINA İHTİYAÇ YOKTUR"