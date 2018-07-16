Takipçilerinin Bikinili Fotoğraf İsteğini Kırmayan Ece Erken Denizde Çekilen Fotoğrafını Paylaştı

Oğlu Eymen'le tatil yapan güzel sunucu Ece Erken'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Salıncakta çekilmiş fotoğrafını vücudunu buzlayarak paylaşan Erken'in bu hareketi tepkilere neden oldu. Hayranlarının mesajlarına dayanamayan Erken, "Hadi sizi kırmayayım" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı.

HAYRANLARININ BİKİNİLİ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ KIRMADI

İlk attığı fotoğrafı tepkilere neden olan Ece Erken, boydan çekilmiş bikinili fotoğrafını "İstediğim fotoğrafı sansürler istediğimi koyarım, düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmaları. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum" yorumuyla paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Erken'in bikinili fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

"BİKİNİLİ FOTOĞRAF İÇİN YANLIŞ YERDENİZ"

Erken, geçtiğimiz gün "Yalnız, mutlu, huzurlu. Filtrelemeye takan değerli arkadaşlar, manzara ve denize odaklanma amaçlı. Ama illa bikinili görmek istiyorsanız nadir paylaşım yaparım. Yanlış yerdesiniz" diyerek bikinili fotoğrafını da vücudunu buzlayarak atmıştı.