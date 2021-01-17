Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı
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Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı

17.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:06
Tahtaköprü Baraj Göleti'nde KOSK sayımı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları yapıldı.

???????Beş kişilik ekiple yapılan çalışmalarda 2021 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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