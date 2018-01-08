Tahmazoğlu Aile Ziyaretlerini Sürdürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyazlar ve Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden Kalkan ve Taşçı, ailelerine misafir oldu.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Tahmazoğlu, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu'nda eğitim görerek sertifikasını alan Kalkan çiftinin ve kendisini sosyal medyadan evine davet eden genç Muhammed Taşçı'nın evine misafir oldu. Mehmet Tahmazoğlu Muhammed'in daveti üzerine ziyarette bulunduklarını belirterek, "Bizlere evlerinin kapılarını açtılar Allah kendilerinden razı olsun. Muhammed'in eğitimini tamamlayarak gelecekte ülkemize faydalı bir genç olacağına inanıyorum" dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine ve Muhammed Taşçı, "Başkanımızı sosyal medya üzerinden evimize davet ettik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmayarak evimize misafir oldu. Biz kendisini bir büyüğümüz olarak görüyoruz. Kendisine ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. Tahmazoğlu Taşçı, ailesini ziyaretten sonra Gültepe Mahallesinde ikamet eden ve Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimlerini tamamlayan Mehmet ve Elif Kalkan çiftini ziyaret etti. Kalkan ailesi evlilik okulunda aldıkları eğitimin evlilik hayatın da önemli değişikler sağladığını belirterek, "Başkanımızla Evlilik Okulunda tanıştık. Evlilik Okulu bu toplum için büyük bir nimettir. 45 yıllık evlilik hayatından sonra biz Evlilik Okulu'nda evliliğin önemini öğrendik. Bu proje sadece Gaziantep'te değil bütün Türkiye'de uygulanmalı"ifadelerini kullandılar. Mehmet Tahmazoğlu, evliliğin ve ailenin önemine vurgu yaparak, "Aile yapımız ne kadar sağlam olursa ülkemizin geleceği de o kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş olur. Bu nedenle göreve geldiğimiz de Evlilik Okulu projesini hayata geçirdik ve bu güne kadar bu projemizle 20.000'in üzerinde çiftimize eğitim verdik. Evlilik Okulu'nda eğitim alan yeni evlenecek çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Eğitim sadece çocuklukta ve gençlikte değil ölünceye kadar devam ediyor. Bu nedenle evli olan çiftlerimizi de eğitimlere alıyoruz ve onlara eğitim sonunda çay makinası hediye ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP