Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı

İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep - Haberler | Yerel

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor

BİLECİK - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen fasulyenin hasadına başlanırken, ilk ürünler kilosu 9 liradan alıcı buldu. İlçesinde 2 bin dekar alanda yetişen ve İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir olmak üzere çok sayıda büyükşehir tarafından tercih edilen Pazaryeri Boncuk fasulyesinin hasadında fiyatların yüksel olması üreticiyi memnun etti. Pazaryeri ilçe halkının başlıca geçim kaynağı olan, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesi hasadını çiftçiler özveri ile yaparken fasulye toplama işlemine çocuklar ve yaşlılarda yardım ediyor.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2015 yılında tescillenen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesi lezzetli oluşu, kılçıksız ve çabuk pişmesi ile tüketiciler tarafından beğeniliyor. İlçeye bağlı Dereköy köyünde 'Pazaryeri Boncuk' fasulye üretimi gerçekleştiren İbrahim Kınık, "Fasulye hasadımız başladı. İnşallah bu şekilde fiyatlar devam eder, memnun kalırız yüzümüz güler" diye konuştu.

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Demir Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:19:41. #1.16#

title