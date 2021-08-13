Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.

Bilecik'te 'Pazaryeri boncuk fasulyesi'nin hasadına başlandı

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Bilecik'te yetişiyor, tadına doyulmuyor

BİLECİK - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen büyükşehirler tarafından tercih edilen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesinin hasadına başlanıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" adıyla tescillenen fasulyenin hasadına başlanırken, ilk ürünler kilosu 9 liradan alıcı buldu. İlçesinde 2 bin dekar alanda yetişen ve İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara, Eskişehir olmak üzere çok sayıda büyükşehir tarafından tercih edilen Pazaryeri Boncuk fasulyesinin hasadında fiyatların yüksel olması üreticiyi memnun etti. Pazaryeri ilçe halkının başlıca geçim kaynağı olan, ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesi hasadını çiftçiler özveri ile yaparken fasulye toplama işlemine çocuklar ve yaşlılarda yardım ediyor.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2015 yılında tescillenen 'Pazaryeri Boncuk' fasulyesi lezzetli oluşu, kılçıksız ve çabuk pişmesi ile tüketiciler tarafından beğeniliyor. İlçeye bağlı Dereköy köyünde 'Pazaryeri Boncuk' fasulye üretimi gerçekleştiren İbrahim Kınık, "Fasulye hasadımız başladı. İnşallah bu şekilde fiyatlar devam eder, memnun kalırız yüzümüz güler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Cep