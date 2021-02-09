Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama (2)
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTIRize'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan Ali Sırrı Kulaksız (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Rize'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan Ali Sırrı Kulaksız (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ