Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama (2)
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Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama (2)

09.02.2021 15:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:48
Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama (2)

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTIRize'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan Ali Sırrı Kulaksız (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Rize'de, Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Meltem Puşuroğlu'nu orakla yaralayan Ali Sırrı Kulaksız (42), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce elektronik kelepçe takılarak, konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılık, Trabzon Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Tabipler Odası'ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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