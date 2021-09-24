T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın İhale İlanı

Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı İhale İlanı T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 01. 10. 2021 tarihinde saat 10: 00'da "Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı" herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır. İhale ilan metni aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İhale ilan metni için linke tıklayınız.

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