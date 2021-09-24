T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın İhale İlanı
Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı İhale İlanı T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 01. 10. 2021 tarihinde saat 10: 00'da "Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı" herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır.
Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı İhale İlanı T. C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 01. 10. 2021 tarihinde saat 10: 00'da "Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayar Alımı" herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır. İhale ilan metni aşağıdaki linkte verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İhale ilan metni için linke tıklayınız.
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