- Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti - Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in uzun süredir tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

- Suudi düşünür Abdullah el-Hamid cezaevinde hayatını kaybetti

RİYAD - Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in uzun süredir tutulduğu cezaevinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Suudi Arabistanlı aktivist ve akademisyen Ahmed bin Rashid bin Saeed Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2013'ten beri cezaevinde tutuklanan Suudi Arabistanlı düşünür, din adamı ve insan hakları aktivisti Abdullah el-Hamid'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Saeed, el-Hamid'in bugün kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde defnedileceğini belirtti. El-Hamid'in 9 Nisan'da beyin kanaması geçirmesinin ardından Riyad'daki Al Shumaysi Hastanesi'ne alındığı ifade edildi. Suudi Arabistan'ın önde gelen reformistlerinden biri olan el-Hamid, halkın siyasi sürece katılmasını isteyen Hasm Derneği'nin kuruluşuna katıldığı için 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edildi. 70 yaşındaki el-Hamid'in1993-2013 arasında 6 kez tutuklandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA