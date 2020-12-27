Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü

27.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:34
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Taiz'e bağlı Muha kenti semalarında uçan Husi milislere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Koalisyon güçleri ile Yemen ordusu, zaman zaman Yemen ve Suudi Arabistan topraklarında Husilere ait İHA'ların imha edildiğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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