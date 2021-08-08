Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması
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Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurt dışından umre ziyaretleri için başvurular pazartesigünü başlıyor.

Yurt dışından umre ziyaretleri için başvurular pazartesi

günü başlıyor..

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Başvurular "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacak.

Yeni tip corona virüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edilecek.

Umreciler ayrıca Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için

Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptıracak.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla yurt içinde umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması
Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması
Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması
Suudi Arabistan'dan Umre açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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