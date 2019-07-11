Suşehri'nde yaz kurslarına yoğun ilgi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz kurslarına gençler ilgi gösteriyor.

Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde sürdürülen yaz kurslarını ziyaret ederek, kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Gitar kursu öğrencileri tarafından işitme engellilere yönelik mini konsere eşlik eden Partal, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Partal, "Açılan kurslarımızın hepsi öğrencilerimizin güzel zaman geçirebileceği kurslar. Öğrencilerimiz de güzel bir katılım sağlayarak bu kurslara iştirak ediyorlar. Zamanlarını güzel değerlendiriyorlar. Katılımcı kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu ise bu yıl yaz kurslarında resim, ebru, gitar, Kur'an-ı Kerim, basketbol, futbol, masa tenisi ve kort tenisi olmak üzere 8 alanda kurs düzenlediklerini ifade etti. Zorlu, kurslara 260 öğrencinin katılım sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA