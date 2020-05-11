Suşehri'nde berber ve kuaförlere maske ile siperlik dağıtıldı Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve bugün yeniden faaliyete geçen berber ve kuaförlere maske ile siperlik dağıtıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve bugün yeniden faaliyete geçen berber ve kuaförlere maske ile siperlik dağıtıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kemal Karakaya ile berber ve kuaförleri ziyaret etti.

Berber ve kuaförlerin tekrar hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Yüksel, "Ülkemizde koronavinüs ile mücadelenin başarılı bir seyir içinde yürütüldüğünün göstergesi olarak berber ve kuaförlerimizin yeniden faaliyetlerine başlamasına esnaflarımız kadar bizler de çok sevindik." dedi.

Berber ve kuaförlerin hayatta önemli bir yeri olduğunun bu süreçte görüldüğünü dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ile esnaflarımıza hem hayırlı olsun demek için hem de siperlik ve maske hediye etmek için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Berber ve kuaför esnafımıza şimdiden bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Rabb'imden bir daha böyle bir salgını bizlere yaşatmamasını temenni ediyorum."

Yüksel, daha sonra bankamatiklerin yanına yerleştirilen dezenfektan kutularını kontrol etti.

Kaynak: AA