Suşehri'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri
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Suşehri'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri

13.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:47
Suşehri'nde Amatör Spor Haftası etkinlikleri

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli branşlarda etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli branşlarda etkinlikler düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ilçedeki futbol sahasında düzenlenen etkinliklerde, futbol, bocce, masa tenisi, kort tenisi, güreş, okçuluk, dart, matrak, langırt, çuval yarışı gibi branşlarda spor etkinlikleri yapıldı.

"Spor varsa sağlık var. Spor varsa dostluk var. Spor varsa hayat var." sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Suat Yüksel, şunları kaydetti:

"Amatör Spor Haftası'nda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle sporun tabana yayılmasını, halkımızın, çocuklarımızın ve gençliğimizin spor yapmasını, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Salgın döneminde ülkemizin normalleşmesine katkı sağlayacak etkinliklerimiz devam edecektir. Birlikte çalıştığımız tüm Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü personelimize böyle bir organizasyonu tertip etmesinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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