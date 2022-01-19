Survivor kim kazandı? 19 Ocak Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi?
Survivor kim kazandı? sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? Survivor kim kazandı? 19 Ocak Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
19 Ocak Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'ın ilk ödül oyunu bu akşam oynandı. Heyecan dolu anların yaşandığı oyunda Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 19 Ocak Survivor ödül ne? Survivor'da ödül neydi? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022'de bu akşam sezonun ilk ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan ödül oyununda her iki taraf kazanmak için mücadele ediyor. Ödül oyununda dokunulmazlık oyunundaki gibi kadınlar kadınlarla erkekler erkekler yarıştı. Kadınlar mücadelesini 8-2 ünlüler kazandı ve genel skorda ünlüler 1-0 öne geçti. Erkekler mücadelesini gönüllüler 8-4 kazandı ve genel skorda durum 1-1 oldu. Ödül oyununda kazanan en iyiler mücadelesinde belli olacak. En iyiler turunda gönüllüler 3-0 kazanarak genel skorda durumu 2-1'e getirdi ve Survivor'da sezonun ilk ödülünün sahibi oldular.
Erkekler mücadelesi:
Ünlüler 8 - 2 Gönüllüler
Kadınlar mücadelesi:
Ünlüler 4 - 8 Gönüllüler
En iyiler mücadelesi:
Ünlüler 0 - 3 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlüler 1 - 2 Gönüllüler
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM GÖNÜLLÜLER OLDU.
Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ödül sponsor bir bisküvi markasının ürünleri ve olta takımıdır.
Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.
Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasından oylama ile yapılacak yarışmacı olacak.
Dünkü dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetmişti ve sürgün adasına giden 3. isim Gizem olmuştu.
Bugün dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler arasında oylama başladı:
Oylamaya göre;
Berna: 2
Berkan: 1
Ardahan: 1
Hikmet: 3
Yasin: 1
Yağmur: 1
Anıl: 1
Gökhan: 1
Sürgün adasına giden isim Hikmet oldu.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Gizem Kerimoğlu
Yağmur Banda