Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? merak konusu oldu. TV8'in en çok izlenen yarışma programı Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 18 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? Kadınlarda dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Erkeklerde dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık kim kazandı? Yeni sezonda All Star kadrosu ile izleyicilerinin karşısına çıkan Survivor All Star 2022 bu sezonda kıyasıya mücadeleleri ile heyecan dolu anlara sahne oluyor. Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 18 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İzleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 18 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı? İşte detaylar....

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?

Survivor 'da bu akşam 4. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarışıyor. Eşitlik olması durumunda en iyiler turuna geçilecek. Heyecan dolu anların yaşandığı kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 ünlüler kazandı. Erkekler ise ünlüler gönüllüleri 8-4 mağlup etti ve genel skorda durum 2-0 ünlülerin lehine sonuçlandı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı.

Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandığı için sürgün adasına gidecek 4. isim gönüller arasından oylama ile yapılacak yarışmacı olacak.

SURVİVOR DÜN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlarda ünlüler ve erkeklerde ise gönüllüler takımı kazandı. Ardından oyun uzatmalara gitti. Son aşamada ünlüler 3-0 yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

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