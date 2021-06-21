Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor bugün kim kazandı?
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor bugün kim kazandı?

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor bugün kim kazandı?
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Survivor yarışmasında finale kısa süre kaldı. Survivor izle! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Detaylar haberimizde.

Survivor yarışmasında finale kısa süre kaldı. Survivor izle! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor Ayşe! Survivor Poyraz! Detaylar haberimizde.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Finale kalan son iki yarışmacı Poyraz ve Ayşe oldu. Kıyasıya rekabette kazanan Ayşe oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Ayşe,

Poyraz,

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